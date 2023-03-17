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Помпео раскрыл цель США на Украине

11:40
  • пятница
  • 17 марта 2023

По его мнению, победа России "ободрит" компартию КНР

Россия извлекла некоторые обломки беспилотника, потерпевшего крушение над Черным морем. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ранее сразу несколько западных СМИ писали о том, что наши военные обнаружили место падения аппарата.

Вместе с тем представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США намерены продолжать полеты в зоне ограничений. Он назвал меру, введенную российскими властями, незаконной.

А вот бывший госсекретарь страны Майк Помпео раскрыл истинную цель помощи Украине. По его словам, поддержка Киева необходима в интересах безопасности Штатов и даже экономики. Не забыл чиновник упомянуть и Китай. По его мнению, победа России лишь ободрит компартию КНР.

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Майк Помпео
Майк Помпео
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