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В США произошло сразу несколько железнодорожных аварий за день

11:40
  • пятница
  • 17 марта 2023

В результате крушения в Кентукки пострадал машинист

В США - сразу несколько железнодорожных аварий за день. Одна из них - в штате Вашингтон, передает "ТВ Центр".

С рельсов сошел поезд, перевозивший дизельное топливо. Около 20 тысяч литров вытекли. Сотрудники департамента экологии смогли убрать часть горючего, но как минимум половина успела впитаться в землю и попасть в воду залива.

Еще одно крушение - в Кентукки. Пострадал машинист. Он не смог вовремя затормозить, и состав врезался в прицеп. Ну а в западной Аризоне с рельсов сошел состав с кукурузным сиропом.

Железнодорожные аварии с грузовыми поездами в США происходят довольно часто. В феврале крушение состава с токсичными химикатами в Огайо привело к экологической катастрофе и массовой эвакуации жителей.

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