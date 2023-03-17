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Самолет Ан-24 в Якутии столкнулся с опорой ЛЭП

10:19
  • пятница
  • 17 марта 2023

На борту самолета находились 14 пассажиров

Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" в аэропорту поселка Белая Гора в Якутии столкнулся с опорой линии электропередачи. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В компании уточнили, что инцидент произошел после осуществления штатной посадки при заруливании на стоянку. Воздушное судно задело опору ЛЭП правым полукрылом.

На борту самолета в это время находились 14 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров обратного рейса, которые должны лететь по маршруту Белая Гора — Якутск, перевезут на резервном воздушном судне авиакомпании.

По факту происшествия территориальное управление Росавиации проводит проверку, сообщает ТАСС.

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Самолет Ан-24
Самолет Ан-24
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