В МИД призвали США отказаться от фантазий о поражении России

Заявления США о ДСНВ несостоятельны

МИД назвал вбросом заявления США о "несостоятельности" приостановки Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом в пятницу, 17 марта, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, США стремятся принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ, чтобы сохранить доступ к беспрепятственному "просвечиванию" российского стратегического арсенала.

"Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании", - приводит слова Рябкова пресс-служба МИД России.

Дипломат подчеркнул, что Россия неоднократно предоставляла юридические доказательства своего выхода из ДСНВ. В полном соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года у Москвы было основание для приостановления действия соглашения.

"Если же США действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ и в целом взаимодействии с нами в области контроля над вооружениями, то им следовало бы для начала отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения", - добавил Рябков.

Ранее Госдепартамент США назвал приостановку Россией участия в ДСНВ "юридически некорректной", поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора.

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