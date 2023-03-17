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На "Госуслугах" появилась возможность заполнить заявление на прием ребенка в первый класс

10:40
  • пятница
  • 17 марта 2023

Черновик будет сохранен в личном кабинете

Возможность заполнения черновика заявления на запись ребенка в первый класс доступна на портале "Госуслуги". Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в Минцифры России.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, родители будущего первоклассника могут заранее заполнить на "Госуслугах" заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить".

Подать заявление можно сразу в несколько школ, а на портале будет отображаться количество свободных мест. Сервис уже доступен в 60 регионах страны.

Школьная приемная кампания по всей России стартует не позднее 1 апреля, однако точные даты могут отличаться в зависимости от учебного заведения. "Госуслуги" отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок.

Ранее сообщалось, что двухфакторная авторизация с 1 июня станет обязательной для всех пользователей "Госуслуг". Она подразумевает под собой не только ввод логина и пароля, но дополнительную аутентификацию. Второй фактор гарантирует лучшую защиту данных, пояснили в Минцифры.

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