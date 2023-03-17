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Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию

10:22
  • пятница
  • 17 марта 2023

Председатель КНР прибудет уже совсем скоро

Пресс-служба Кремля сообщила, что 20-22 марта по приглашению Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин.
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"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - уточняется в сообщении.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями относительно углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

"Состоится подписание ряда важных двусторонних документов", - добавили в Кремле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что КНР подтвердила нацеленность на "сотрудничество с Москвой, реализацию перспективных двусторонних проектов и ответственное совместное поведение на международной арене".

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