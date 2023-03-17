Врач назвал плюсы от просмотра сериалов перед сном

Но при одном условии

Просмотр сериалов перед сном может быть полезен, но при условии, что они не содержат будоражащих сцен.

Об этом РИА Новости рассказал сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов. По его словам, этот ритуал позволяет человеку окунуться во что-то уютное и знакомое, что положительно сказывается на нервной системе.

"Это является вариантом отвлечения от активной деятельности в дневное время и способствует переключению организма на более спокойный режим", - сказал Полуэктов.

Важен не столько сам сюжет сериала, сколько постоянно повторяющееся действие, добавил сомнолог.

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