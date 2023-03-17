Россия выплатила 8,9 млрд рублей по госдолгу

Платежи осуществляются в национальной валюте

Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS0971721450, US78307ADG58) и в 2043 году (ISIN: XS0971721963, US78307ADH32). Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минфине уточнили, что 8,9 млрд рублей (эквивалент 117,2 млн долларов США) были получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий").

Выплаты по госдолгу осуществляются в рублях в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года № 394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, сообщается на официальном сайте ведомства.

После введения Западом санкций, в том числе в отношении российской финансовой системы, Минфин заявил, что Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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