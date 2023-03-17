"Визит мира": Китай назвал цели поездки Си Цзиньпина в Россию

Кремль подтвердил подготовку к приему высокого гостя

Запланированный на 20-22 марта визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет новым стимулом для развития китайско-российских отношений. Об этом заявил в пятницу, 17 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что этот визит будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем.

Ван Вэньбинь рассказал, что Си Цзиньпин подробно обсудит с президентом России Владимиром Путиным "важные глобальные и региональные вопросы", поскольку в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене отношения, поддерживаемые Москвой и Пекином, "имеют большое значение и влияние, далеко выходя за рамки двустороннего формата".

Государственный визит Си Цзиньпина в Россию станет "визитом мира" и будет дружественной поездкой, которая позволит еще больше укрепить взаимное доверие между Пекином и Москвой, цитирует заявление дипломата ТАСС.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире.

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