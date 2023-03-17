Собянин: помощь в трудоустройстве - один из приоритетов программы соцподдержки жителей Москвы

Власти отмечают снижение безработицы

Московский рынок труда остается стабильным, по итогам прошлого года власти отмечают снижение безработицы, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что помощь в поиске работы - важное направление программы "Социальная поддержка жителей Москвы". В службе занятости есть специальные программы для студентов, людей старшего поколения, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Также глава города рассказал о поддержке социально-ориентированных НКО. Для них власти проводят конкурс грантов "Москва - добрый город". Ежегодно субсидии получают дестяки организаций, которые помогают многодетным семьям, сиротам, инвалидам и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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