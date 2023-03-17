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Собянин: помощь в трудоустройстве - один из приоритетов программы соцподдержки жителей Москвы

11:21
  • пятница
  • 17 марта 2023

Власти отмечают снижение безработицы

Московский рынок труда остается стабильным, по итогам прошлого года власти отмечают снижение безработицы, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что помощь в поиске работы - важное направление программы "Социальная поддержка жителей Москвы". В службе занятости есть специальные программы для студентов, людей старшего поколения, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Также глава города рассказал о поддержке социально-ориентированных НКО. Для них власти проводят конкурс грантов "Москва - добрый город". Ежегодно субсидии получают дестяки организаций, которые помогают многодетным семьям, сиротам, инвалидам и всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

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