В Минобороны рассказали о первых отпусках мобилизованных

Служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными нагрузками

Участники спецоперации России из числа мобилизованных отправились в свои первые отпуска из зоны проведения СВО. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что для всех участников спецоперации установлен регулярный 14-дневный отпуск.

16 марта президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля решить вопрос по предоставлению раз в полгода участникам СВО отпуска на 14 дней. Глава государства в послании к Федеральному собранию подчеркивал, что служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими, психологическими нагрузками, каждодневным риском для здоровья и жизни. По этой причине Путин назвал такие отпуска необходимостью, сообщает "Интерфакс".

В России для поддержки мобилизованных граждан и членов их семей действует комплекс мер. В частности, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о расширении условий предоставления ипотеки по льготным программам. При этом расширены условия для участников специальной военной операции и мобилизованных.

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