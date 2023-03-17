Путин поздравил "Аэрофлот" со столетием

Компания внесла уникальный вклад в развитие страны, отметил президент

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, поздравил компанию "Аэрофлот" со 100-летием, направив поздравительную телеграмму.

Глава государства отметил поистине уникальный вклад многих поколений "аэрофлотовцев" в развитие страны: они открывали перспективные воздушные маршруты, участвовали в освоении Арктики, других территорий, ставили "на крыло" новую технику. В России всегда будут помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны.

Путин напомнил, что группа компаний "Аэрофлот" — это крупнейший в стране авиационный холдинг, в котором трудятся квалифицированные специалисты, хорошо знающие и любящие свое дело.

Российский лидер пожелал коллективу и ветеранам компании удачи, благополучия и дальнейших успехов в развитии, сообщает пресс-служба Кремля.

В 2022 году группа "Аэрофлот" сфокусировалась на внутренних воздушных линиях, рассказал ранее гендиректор компании Сергей Александровский. При этом он сообщил, что перевозчик рассматривает новые международные направления полетов.

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