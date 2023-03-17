Rzeczpospolita: среди задержанных в Польше 9 шпионов нет россиян

В диверсионную группу входили белорусы и украинцы

Россиян нет среди девяти задержанных в Польше подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Об этом в пятницу, 17 марта, пишет газета Rzeczpospolita. Среди задержанных – граждане Белоруссии и Украины.

"Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Вероятно, поэтому были завербованы представители других национальностей", - сказал собеседник СМИ (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно, что польские спецслужбы задержали девять иностранцев по подозрению в сотрудничестве с разведкой России. По словам главы МВД Польши Мариуша Каминьского, задержанные якобы вели подготовку к диверсии.

"Задержанные – это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них применен временный арест", - добавил он.

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