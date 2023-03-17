В России с коронавирусом госпитализированы 1530 человек

Скончались 35 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1530 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 12915 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12149 человек, скончались 35 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1734 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 160. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1411 человек, в Московской области – 277.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22480857 случаев заболевания, зарегистрировано 396769 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"