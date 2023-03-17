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Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

12:23
  • пятница
  • 17 марта 2023

Это направление входит в программу "Социальная поддержка жителей Москвы"

Более 23,5 тысячи членов семей участников специальной военной операции (СВО) получили поддержку от Москвы. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, Москва поддерживает участников СВО и их семьи. Это направление также входит в программу "Социальная поддержка жителей Москвы.

Мэр рассказал, что в Едином центре поддержки участников СВО и их семей оказывают психологическую помощь, консультируют по юридическим вопросам, оформляют льготы, помогают найти работу и переобучиться.

Как напомнили на официальном сайте мэра и правительства столицы, 21 февраля 2023 года Сергей Собянин подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи москвичей-военнослужащих по контракту и добровольцев, участвующих в спецоперации.

Помимо этого с 1 марта 2023 года оказание помощи организовано на базе нового городского учреждения — Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей (Береговой проезд, д. 8, стр. 2).

В феврале Собянин рассказал, что в Москве открылся Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей. Здесь участникам СВО и их близким помогут решить бытовые, социальные, психологические и юридические вопросы.

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Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей
Единый центр поддержки участников спецоперации и членов их семей
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