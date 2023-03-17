Первую новостройку по реновации в Нагатино-Садовниках передадут под заселение летом

Квартиры в ней получат более 750 жителей района

В столичном районе Нагатино-Садовники летом 2023 года планируется передать под заселение первую новостройку по программе реновации, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В районе Нагатино-Садовники на юге столицы планируется передать под заселение первую новостройку по программе реновации по адресу: Каширское шоссе, д. 11, корп. 3, летом этого года", - сказано в сообщении.

Как отметил глава департамента Сергей Левкин, новостройка была введена в эксплуатацию в феврале, сейчас ведутся работы по приемке квартир и подготовке дома к передаче под заселение.

"Квартиры в новостройке получат более 750 жителей района, чьи дома вошли в программу реновации. С помощью суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации" жители расселяемых домов своевременно будут уведомлены о начале переселения в личном кабинете на mos.ru или по электронной почте", - добавил Левкин.

В новостройке предусмотрены подземный паркинг и 186 квартир. Две из них полностью адаптированы под потребности маломобильных жителей. Для них адаптирована и прилегающая территория. Там обустроены удобные дорожки для прогулок, зоны отдыха, а также детская и спортивная площадки.

Всего в Нагатино-Садовниках новые квартиры по программе реновации получат около 5 тыс. жителей из 22 старых домов.

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