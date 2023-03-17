Собянин отметил социальный эффект конкурса проектов НКО "Москва – добрый город"

Стоилца помогает всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации

Москва сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО).

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Помощь оказывается детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации

В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" для НКО проводится конкурс грантов "Москва - добрый город". В прошлом году субсидии получили 90 НКО, которые адресно помогают больше чем 30 тысячам москвичей.

"За четыре года мы выделили на гранты 1,6 миллиарда рублей для 460 социальных проектов некоммерческих организаций", - отметил мэр.

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