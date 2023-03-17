Сопроводивших американский дрон летчиков Су-27 представили к наградам

Об этом рассказали в Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков истребителей Су-27, которые сопровождали американский беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что к госнаградам представлены летчики, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами, цитирует сообщение Минобороны "Интерфакс".

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. По его словам, ситуация с дроном доказывает, что Вашингтон участвуют в военных действиях.

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