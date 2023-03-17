Власти Словакии одобрили передачу МиГ-29 Украине

Киев попросил истребители у своих западных союзников

Правительство Словакии одобрило передачу украинским военным истребителей МиГ-29. Об этом в пятницу. 17 марта, рассказал исполняющий обязанности главы кабмина Эдуард Хегер.

По словам политика, словацкое правительство "единодушно одобрило" международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем противовоздушной обороны Kup Украине.

С этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

При этом не уточняется, когда Словакия может передать Украине самолеты. По сведениям журналистов, в распоряжении словацкой армии имеется 11 истребителей МиГ-29, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран. В частности, Варшава может передать свои истребители советского производства в течение ближайших четырех-шести недель, отметил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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