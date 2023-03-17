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В турецкой политике может появиться еще один Реджеп Тайип Эрдоган

13:10
  • пятница
  • 17 марта 2023

Молодой человек рассказал историю своего имени

24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая вместе с президентскими.

По словам полного тезки действующего президента, его поддерживают местные жители и, если его выберут депутатом, он будет представлять в парламенте интересы молодого поколения.

"Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип", – рассказал молодой человек телекомпании TGRT (цитата по ТАСС).

История с тюрьмой произошла в 1997 году. Тогда Эрдоган, будучи мэром Стамбула, прочел стихотворение местного поэта: "Минареты - наши штыки, купола - наши шлемы, мечети - наши казармы". Власти усмотрели в словах Эрдогана угрозу светским основам государства. Политика приговорили к 4 месяцам лишения свободы.

69-летний Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента уже 20 лет. На майских выборах его соперником будет кандидат от оппозиционного блока "Национальный альянс" Кемаль Кылычдароглу. По оценкам СМИ, эти выборы станут самыми сложными в карьере Эрдогана.

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Реджеп Тайип Эрдоган
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