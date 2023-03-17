Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Мэр осмотрел строительство социальных объектов

Молжаниновский район - молодой и активно развивающийся. Еще недавно он был самым малочисленным в городе. Но с 2010-го население района выросло в четыре раза. А значит - пришло время серьезно обновлять социальную инфраструктуру.

На Синявинской улице вот-вот примет первых пациентов новая детско-взрослая поликлиника. Объект долгожданный - ведь основные корпуса действующих поликлиник находятся далеко - внутри МКАД. Попасть на прием к специалистам - неврологам, кардиологам, эндокринологам - долгое время можно было только там. В новом здании два блока - детский и взрослый - будут разделены так, чтобы потоки не пересекались. Все по современным стандартам. Самые необходимые виды диагностики с аппаратами экспертного класса.

"Здесь мы будем предоставлять лечение нашим жителям в условиях дневного стационара. В отделении реабилитации будут кабинеты электросвета, залы для лечебной физкультуры, массажные кабинеты", - рассказала Екатерина Сваровски, главный врач городской поликлиники №45.

С нетерпением ждут открытия поликлиники и врачи детского блока.

"Мы счастливы получить это здание, потому что раньше медицинская помощь оказывалась и до настоящего времени оказывается в нескольких кабинетах в жилом доме на первом этаже. Конечно, это неудобно было ни для врачей, ни для пациентов. Скопление большого количества людей. Нет возможности провести какие-то обследования, узких специалистов там не было", - говорит Дина Русинова, главный врач детской городской поликлиники №133/

В здании также будет работать женская консультация ГКБ имени Вересаева и пост скорой медицинской помощи.

Первых пациентов поликлиника примет в июне. Но уже сегодня Сергей Собянин оценил качество проделанной строителями работы. И рассказал о дальнейшем развитии района.

В этом году запускается МЦД-3. Это, по сути дела, наземное метро, которое на двух станциях придет сюда в Молжаниново. Билеты в Москву будут стоить почти в два раза дешевле, и можно будет бесплатно пересаживаться на метро. Так что Молжаниново постепенно становится полноценным районом Москвы не только с точки зрения формальных документов, но и по качеству жизни", - подчеркнул мэр.

Также в этом году в Молжаниновском районе откроется новая школа и детский сад.

Екатерина Гоголева, Александра Панина, Александр Ивановский, "ТВ Центр"

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