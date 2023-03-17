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В деревне Голубое пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

15:01
  • пятница
  • 17 марта 2023

Никто не пострадал

В Зеленограде устанавливают обстоятельства ночного ЧП - в деревне Голубое нетрезвый мужчина открыл стрельбу с балкона 20-го этажа, сообщает "ТВ Центр".

Как уверяют очевидцы, вначале он пускал фейерверки, а потом взялся за оружие. Когда на место приехали полицейские, стрельба прекратилась. Сотрудники поднялись на этаж, но штурмовать квартиру не пришлось, хозяин сам открыл дверь.

Свой поступок он объяснил просто: был пьян и хотел повеселить жителей. Мужчина задержан, никто не пострадал.

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