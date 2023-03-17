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Мужчина порезал колеса у 11 машин в подмосковном Воскресенске

15:04
  • пятница
  • 17 марта 2023

Злоумышленника полицейские вычислили по камерам наблюдения

Жителям подмосковного Воскресенска пришлось разбираться с неожиданной проблемой - кто-то порезал колеса у 11 машин в их дворе, сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленника полицейские вычислили по камерам наблюдения. Оказалось, что во всем виноват 34-летний сосед, который рано утром возвращался домой.

Мужчина был сильно пьян, машины выбирал, видимо, наобум, но тщательно снимал все на свой телефон. Кроме компенсации ущерба, хулигану теперь грозит до двух лет тюрьмы.

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