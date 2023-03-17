В Сокольниках прошел денежный дождь

"Деньгопад" устроил один из местных жителей

Жители одного из ЖК в Сокольниках наблюдали этим утром настоящий денежный дождь. Во двор падали купюры - по 100 долларов и 500 евро, передает "ТВ Центр".

Некоторые по одиночке, красиво кружась, а некоторые пачками. Оказалось, "деньгопад" устроил один из соседей после визита сотрудников правоохранительных органов.

Видимо, в попытке скрыть свои не самые честные сбережения, мужчина не придумал ничего лучше, как вышвырнуть мешок с деньгами в окно. Валюта разлетелась по всей округе, но была тщательно собрана следователями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"