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В Сокольниках прошел денежный дождь

15:09
  • пятница
  • 17 марта 2023

"Деньгопад" устроил один из местных жителей

Жители одного из ЖК в Сокольниках наблюдали этим утром настоящий денежный дождь. Во двор падали купюры - по 100 долларов и 500 евро, передает "ТВ Центр".

Некоторые по одиночке, красиво кружась, а некоторые пачками. Оказалось, "деньгопад" устроил один из соседей после визита сотрудников правоохранительных органов.

Видимо, в попытке скрыть свои не самые честные сбережения, мужчина не придумал ничего лучше, как вышвырнуть мешок с деньгами в окно. Валюта разлетелась по всей округе, но была тщательно собрана следователями.

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