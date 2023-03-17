В Музеях Кремля открылась выставка "Небесное воинство"

Историю церковного и светского искусства от домонгольской эпохи до 20-го века можно проследить по уникальным экспонатам, собранным из разных коллекций

Воины-святые - Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Федор Стратилат. Образы, без которых невозможно представить византийское, а потом и древнерусское искусство. Вот одно из сокровищ Архангельского собора - икона "Архангел Михаил с деяниями ангелов". Ради участия в выставке она на несколько месяцев покинула храм.

"Единственный случай! Мы достали специально из Архангельского собора этот образ для того, чтобы можно было рассмотреть вблизи, и для того, чтобы насладиться возможной красотой этой необыкновенной живописи. Живописи этого времени практически не существует", - объяснила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Это единственный памятник, сохранившийся от иконостаса первых кремлевских соборов - еще времен Ивана Калиты! А вот еще одна древнейшая икона - из Успенского собора. Двойная. С одной стороны - Богоматерь Одигитрия. С другой - Святой Георгий. Написана на рубеже 11-12 веков. Привезена в Москву из Великого Новгорода по приказу Ивана Грозного.

Образ Святого Георгия, впрочем, не только на иконах. Вот это фрагмент скульптурной композиции, украшавшей в 15 веке ворота Спасской башни. Сейчас хранится в Третьяковской галерее.

"Белокаменный образ, который имеет документальную дату - 1464 год. Безусловно, она неоднократно поновлялась, реставрировалась. И, безусловно, для нас это огромное событие, потому что на время выставки наш кремлевский защитник, защитник града - он вернулся", - отметила Мария Вилкова, куратор выставки.

Изображение Святого Георгия - и на одной из редких монет. Это сребреник князя Ярослава Мудрого, в мире сохранилось всего шесть таких экземпляров. При крещении князь получил имя Георгий - поэтому и образ святого стал появляться на монетах, княжеских печатях. Есть на выставке и загадочная фигура святого воина.

"Он древний, он 14-го века. Но он, как вы видите, частично обгорел, утратил свой красочный слой. И он находился на чердаке Мироваренной палаты, в 1925 году там обнаружил эту древнюю скульптуру Николай Николаевич Померанцев", - продолжает Вилкова.

И до сих пор ученые спорят - кто этот воин-святой? Георгий Победоносец или Дмитрий Солунский? На плече сохранилась часть красочного слоя. А красный плащ, как известно, - символ Святого Георгия. Однако форма головы характерна скорее для изображений Дмитрия Солунского. Так этот образ и представлен - сразу под двумя именами.

Выставка "Небесное воинство" охватывает период в тысячу лет. Здесь порядка 130 шедевров. И практически каждый - не только произведение искусства, но и святыня. К которой уже столетия обращаются - за защитой и исцелением.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр"

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