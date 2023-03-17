История с футбольной секцией в селе Троицкое получила продолжение

Занятия останутся бесплатными

История со спортивной секцией по футболу в подмосковном селе Троицкое получила продолжение. После сюжета программы "Город новостей" на канале "ТВ Центр" администрация обещала оставить занятия там бесплатными.

Напомним, жители могли лишиться единственного в округе некоммерческого спортзала. Местные власти решили, что за все надо платить. Против нововведения выступил тренер, которому поручили собирать плату за занятия. Да и родители отнеслись к новшеству критически.

Теперь в администрации свою точку зрения изменили.

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