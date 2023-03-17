Моряк жить будет: отбитый у ворон кот идет на поправку

Оплату лечения взяла на себя москвичка, заметившая животное

Из ветклиники - с отличными новостями: Моряк выжил! В инфекционный бокс Татьяну не пустили, зато показали видео, как ее кот приходит в себя.

Сейчас на набережной тихо, спокойно. Гуляют мамочки, заливаются воробьи. Татьяна сама здесь отдыхает ежедневно, живет по соседству. Во время очередной прогулки увидела стаю ворон, кружившую вдали от берега над обессилевшим, ничего вокруг не видевшим котом.

К счастью, вскоре прибыли вызванные Татьяной спасатели. Им, конечно, ежедневно приходится сталкиваться с опасными ситуациями на льду. Замерзающие утки, гуси, лебеди - кого только не было. Но справиться с убивающей кота стаей ворон еще не просили.

"Кот уже был очень плохой, весь мокрый. Видать, он уже давно на льду находился. Он лапки поджимал - то пройдёт, то упадет. Ворон мы отогнали. У нас в катере оказалось покрывало, аккуратненько накинули. Кот особо не сопротивлялся, потому что понимал, что его спасают", - рассказывает спасатель.

Ветеринары говорят, кот Моряк будет жить, уже ест самостоятельно, стремительно идет на поправку. Татьяна сейчас мечтает об одном - чтобы Моряк полностью выздоровел . Даже кредит взяла для оплаты дорогостоящего лечения. А еще хочет пристроить его в добрые руки - у самой дома две великовозрастные кошки, подобранные почти 20 лет назад на улице.

Сам Моряк наверняка чувствует - все будет хорошо. Потому что у него есть добрые люди.

Ольга Стрельцова, Роман Борискин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"