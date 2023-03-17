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Кремль: передача Польшей ВСУ истребителей не повлияет на исход СВО

13:19
  • пятница
  • 17 марта 2023

Варшава может передать Киеву истребители в течение четырех-шести недель

Решение польских властей отправить на Украину истребители МиГ-29 советского производства не может оказать влияния на исход спецоперации. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Власти Словакии одобрили передачу МиГ-29 Украине

Представитель Кремля заявил, что решение Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29 — частный пример того, как ряд стран НАТО повышает свою вовлеченность в конфликт. Однако вся поставленная Варшавой Киеву техника будет подлежать уничтожению в ходе СВО.

Песков также выразил мнение, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 советского производства напоминают попытки утилизации старой ненужной техники, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Украина в скором времени получит самолеты МиГ-29 сразу от нескольких стран. В частности, Варшава может передать свои истребители советского производства в течение ближайших четырех-шести недель, отметил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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