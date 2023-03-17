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Кремль оценил идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию

13:39
  • пятница
  • 17 марта 2023

Такую инициативу озвучили ранее власти Туркмении

Российская сторона высоко ценит миротворческую деятельность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин и Эрдоган обсудили мирное урегулирование на Украине

Чиновника попросили прокомментировать предложение председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за большой вклад в дело укрепления мира и безопасности.

Официальный представитель Кремля напомнил про посреднические услуги, которые оказывали власти Турции в ходе конфликта на Украине — в том числе при организации переговоров между Москвой и Киевом, а также в реализации зерновой сделки, сообщает ТАСС.

26 февраля в ходе очередного телефонного разговора с Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил большой личный вклад турецкого коллеги в развитие отношений Москвы и Анкары. Стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки.

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