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Песков сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

13:40
  • пятница
  • 17 марта 2023

Общение начнется во второй половине дня 20 марта

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.

Как ожидается, общение лидеров России и Китая начнется во второй половине дня 20 марта. Путин и Си Цзиньпин переговорят тет-а-тет, запланирован неформальный обед.

21 марта состоятся непосредственно переговоры. После них главы государств выступят с заявлением для прессы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что не будет сильно вдаваться в подобности, так как помощник президента по международным делам Юрий Ушаков собирается в ближайшее время провести брифинг, посвященный этому визиту.

"Давайте дождемся брифинга Ушакова, чтобы нам не дублировать друг друга", - отметил Песков (цитата по газете "Известия").

20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит председатель КНР Си Цзиньпин. В Пекине ожидают, что предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами.

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