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Собянин отметил популярность Московского портала поставщиков в сегменте МСП

14:19
  • пятница
  • 17 марта 2023

Больше 90% поставщиков на ресурсе - представители малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что на Московском портале поставщиков российские регионы разместили около миллиона закупок.

"В феврале 2023 года столичный портал поставщиков отметил 10-летний юбилей. Он был создан для автоматизации закупок малого объема Москвы. В 2018 году его решили расширить на всю страну. Сейчас это востребованный межрегиональный инструмент поддержки бизнеса. К нему уже присоединились больше 290 тыс. поставщиков со всей страны, а также 51 тыс. заказчиков из 38 субъектов, которые разместили на портале миллион закупок по потребностям на общую сумму 114,9 млрд руб.", - говорится в сообщении градоначальника.

В рамках данных закупок заказчик публикует перечень необходимых товаров, работ или услуг и указывает срок, когда предприниматели могут подавать свои ценовые предложения, объяснил мэр. Затем заказчик волен заключить договор с наиболее подходящим поставщиком.

"Больше 90% поставщиков на ресурсе - представители малого и среднего бизнеса. На портале они получают гарантированный рынок сбыта и могут оперативно заключать сделки", - уточнил Собянин.

Лидерами среди регионов по закупкам по потребностям являются Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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