ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Баланс рисков для инфляции существенно не изменился

Совет директоров Банка России 17 марта 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски.

В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщается на официальном сайте ЦБ.

В январе Центробанк отмечал, что российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году, но это не исключает возможность позитивной динамики в 2023 году. При этом подчеркивается, что в целом российская экономика оказалась устойчивой к внешним шокам.

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