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В Танзании обнаружили неизвестную смертельную инфекцию

14:08
  • пятница
  • 17 марта 2023

Пятеро скончались

На северо-западе Танзании обнаружили неизвестное инфекционное заболевание.

Инфекцию обнаружили у семи человек, пятеро пострадавших уже скончались, пишет местное издание Citizen со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности.

В пострадавшие районы страны выехала группа быстрого реагирования. С тел погибших сняли пробы, чтобы определить тип заболевания, передает РИА Новости.

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