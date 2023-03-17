В Танзании обнаружили неизвестную смертельную инфекцию

Пятеро скончались

На северо-западе Танзании обнаружили неизвестное инфекционное заболевание.

Инфекцию обнаружили у семи человек, пятеро пострадавших уже скончались, пишет местное издание Citizen со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Заболевшие страдают от лихорадки, рвоты, кровотечений и печеночной недостаточности.

В пострадавшие районы страны выехала группа быстрого реагирования. С тел погибших сняли пробы, чтобы определить тип заболевания, передает РИА Новости.

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