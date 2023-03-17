Лукашенко пообещал обеспечить Россию критически важными электронными компонентами

Белоруссия заменит ушедшие из России западные компании, пообещал политик

Белоруссия и Россия сформировали перечень критически важной электронной компонентной базы, белорусские предприятия уже начали первые поставки этой продукции в Россию. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам политика, было подписано соглашение о создании совместного белорусско-российского центра по разработке и изготовлению фотошаблонов, что позволит выполнять совместные опытно-конструкторские работы, а также снизить зависимость белорусских и российских потребителей от импортных поставок.

Белоруссия "обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий", подчеркнул Лукашенко. По его мнению, "это шанс", который необходимо использовать, а "объемы партнерских соглашений должны только расти", цитирует белорусского лидера БелТА.

Россия и Белоруссия образуют Союзное государство с глубокой степенью интеграции, в том числе в экономике. Александр Лукашенко отмечал, что "у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе".

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