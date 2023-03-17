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ЕС анонсировал выделение Киеву еще 1,5 млрд евро

14:36
  • пятница
  • 17 марта 2023

Средства предназначены для удовлетворения "неотложных потребностей"

Евросоюз планирует в ближайшие дни выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи (MFA) 2023 года. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
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Чиновник уточнил, что очередной транш в рамках MFA будет составлять 1,5 млрд евро. Средства, как ожидается, будут выделены на следующей неделе.

Домбровскис заявил, что это "экстренная поддержка", которая должна "помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", сообщает "Интерфакс".

Евросоюз продолжает оказывать Киеву финансовую и военную помощь. В феврале Совет ЕС объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также о выделении 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза (EUMAM Ukraine).

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