Россия продолжает спецоперацию

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики. Потери противника составили свыше 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

На краснолиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, три пикапа, автомобиль и гаубица Д-30.

На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, один автомобиль, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация".

В районе населенного пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. В районе населенного пункта Редкодуб Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS" и тактическая ракета "Точка-У".

Также за сутки уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное Луганской Народной Республики, Котляровка и Ольшана Харьковской области.

Ранее в Минобороны рассказали, что в зоне спецоперации бронетехнику, орудия и склады боеприпасов украинских боевиков уничтожают расчеты буксируемых пушек "Гиацинт-Б" Западного военного округа. Снаряды для "Гиацинта" заряжающий переносит на руках, хотя вес каждого — около 50 килограммов. Пушка калибра 152 миллиметра бьет точно в цель.

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