В Турции оценили материальный ущерб от землетрясений

Это 9% ожидаемого национального дохода

Власти Турции оценили материальный ущерб от серии разрушительных землетрясений, произошедших в феврале-марте.

Он составляет два триллиона турецких лир – это свыше 105 миллиардов долларов, сообщило министерство финансов и казначейства страны.

"Это показывает, что мы имеем примерно в 6 раз больший ущерб и потери, чем при землетрясении в районе Мраморного моря в 1999 году. Эта цифра соответствует 9% ожидаемого национального дохода на 2023 год", - цитирует министерство РИА Новости.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

По последним данным, погибли более 49 тысяч человек, свыше 6,6 тысячи из них – это иностранцы. Число раненых превысило 115 тысяч.

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