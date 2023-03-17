Жители осажденного Сталинграда получат новые льготы

Об этом рассказал глава правительства

Российское правительство подготовило поправки в законодательство о привилегиях для жителей осажденного Сталинграда, которые смогут претендовать на те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в 2023 году мы отмечаем 80-летие победы в Сталинградской битве — "это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы".

Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда". По поручению президента России Владимира Путина правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с 2023 года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны.

Мишустин уточнил, что это означает соответствующие гарантии социальной защиты, в том числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем защитника Отечества, напомнил, что в этом празднике воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю и за свой народ.

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