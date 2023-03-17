Путин рассказал о развитии Крыма и Севастополя

Планы по повышению качества жизни людей будут реализованы

Владимир Путин поздравил крымчан и севастопольцев с наступающим Днём воссоединения Крыма с Россией. Президент провел сегодня по видеосвязи совещание по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Президент подчеркнул - для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И государство сделает всё, чтобы пресечь любые угрозы.

Несмотря на все вызовы и трудности, планы по повышению качества жизни людей, доходов семей, наращиванию промышленного туристического потенциала полуострова будут реализованы, заявил Владимир Путин. Главный инструмент такой комплексной работы - государственная программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

"Мы её расширили и продлили ещё на два года – до 2027 года. Общий объём финансирования за весь период – свыше 1,6 триллиона рублей, причём большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 миллиардов рублей – только в прошлом, 2022 году. За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, этот процесс, эта работа будет завершена в срок. В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций почти 450 миллиардов рублей. В Севастополе – ещё около 100 проектов на общую сумму более 217 миллиардов рублей. Эти девять лет и особенно прошлый год показали, что вместе мы способны преодолеть любые трудности, добиваться действительно значимых, больших результатов, идти к поставленным целям. И всегда нужно работать именно так – для людей, чётко, слаженно, в одной единой команде. Это в полной мере относится и к обеспечению развития Крыма и Севастополя", - заявил Путин.

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