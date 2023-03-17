Новый Дворец водных видов спорта появился в Крыму

Там можно проводить соревнования любого уровня

В Симферополе открылся Дворец водных видов спорта. В нем три бассейна - 10-метровый для самых маленьких, стандартный 25-метровый и олимпийский на 50 метров. В спортивном комплексе можно проводить соревнования любого уровня, в том числе по синхронному плаванию и водному поло.

Эти девчонки сегодня улыбаются и без установки тренера. Впервые они занимаются в профессиональном бассейне. Новые ощущения и незабываемые эмоции.

Раньше для занятий приходилось арендовать небольшие бассейны в спортивных клубах, саунах и банях. Тренировки были платными. Теперь это уже не кружок – полноценная спортивная секция. Бесплатная для тех, кто пройдет отбор в профессиональную команду.

"Такого масштаба, такого большого профессионального бассейна в Симферополе, да и в нашей республике еще не было. Поэтому, конечно, это уникальное сооружение и возможности. Здесь много света, воздуха, профессиональные чаши, профессиональное оборудование, конечно, у нас есть возможность расти и развиваться теперь, и конкурировать с другими регионами", - рассказала тренер по синхронному плаванию Алеся Павлова.

Дворец водных видов спорта - крупнейший подобный объект на полуострове, его ждали не один десяток лет. Единственный пригодный для профессиональной подготовки спортсменов бассейн "Динамо" ещё 78 года постройки прекратил работу в 90-е. Очередная возможность, которую жители Крыма получили после воссоединения с Россией, вслед за новым аэропортом, дорогами, электростанциями, республиканской больницей.

Ежедневно здесь смогут заниматься до двух тысяч человек. В комплексе три бассейна. 10 метров для самых маленьких, 25 и олимпийский - на 50 метров с разделительным передвижным барьером. А еще здесь трибуны на 600 человек, можно проводить соревнования любого уровня по синхронному плаванию или водному поло.

Есть возможность осуществлять допинг-контроль, установлена электронная система судейства, датчики хронометража, аудиосистема, подводное наблюдение и табло для результатов. А еще залы для сухого плавания, занятий по общей физической подготовке, хореографии и акробатике.

"На сегодняшний день у нас три вида спорта: водное поло, плавание и синхронное плавание. Водное поло у нас 156 человек. Плавание 304 человека и синхронное плавание более 50 человек. Здесь все нормы, все существует, для того чтобы мы готовили резерв олимпийский", - сообщил Сергей Боговаров, руководитель Дворца водных видов спорта и школы плавания.

Дети и родители признаются: одна мечта уже сбылась – это сам комплекс. Еще одна впереди – большие турниры на крымской земле и большие победы местных воспитанников.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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