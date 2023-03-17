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Путин поговорил с президентом Боливии

18:12
  • пятница
  • 17 марта 2023

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран

Ключевые направления развития двусторонних отношений обсудили в ходе телефонного разговора Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе.

Лидеры двух стран также предметно рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-образовательной сферах и в области высоких технологий.

Выразив обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, президенты договорились об активизации контактов на различных уровнях. Разговор состоятся по инициативе боливийской стороны.

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Президент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе
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