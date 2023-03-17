Жена Зеленского рассказала, как украинка сбила банкой дрон

Ей не поверили

Намерения Словакии и Польши поставить Украине МиГ-29 напоминают попытки утилизации старой ненужной техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что поставки истребителей не смогут повлиять на ход конфликта. Варшава в ближайшие дни передаст Киеву первые четыре МиГа, а Братислава аж 13 устаревших машин, которые, кстати, ей достались от ГДР. Ну а украинская первая леди повышает боевой дух граждан, рассказывая небылицы.

В своих многочисленных интервью Елена Зеленская уже много чего успела поведать миру про Украину. С её слов, например, все узнали, что ради вступления в ЕС украинцы готовы три года жить без электричества и даже не мыться. Впрочем, эта история, конечно, меркнет на фоне нового рассказа первой леди, из которого мы узнаем, как одна отважная украинка сбила вражеский дрон.

"Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе и сбила этой банкой дрон. Сбить беспилотник банкой с помидорами может только украинская женщина. И таких историй много", - рассказала Елена Зеленская.

В соцсетях на эту дивную историю отреагировали, конечно, неоднозначно. Табун "заукраинцев" пропел хвалебные оды. Но большинство все же решило, что эта история фейк, едко пошутив, что и Елена Зеленская принимает что-то запрещенное. К её мужу на этот счёт претензий хватает. Однако западная пресса, как и политики, предпочитают данных фактов не замечать, продолжая оказывать ему поддержку. В первую очередь, финансовую и военную, включая поставку боевых самолетов. Пока, правда, лишь советского производства.

"Правительство Словакии только что одобрило передачу 13 МиГ-29 Украине, а также зенитно-ракетного комплекса "Куб". Все члены кабмина поддержали такой шаг, так как передача оружия не противоречит Конституции Словакии", - говорит премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Так же считают и в Польше, которая тоже отдаст Украине свои старые МиГи. В Варшаве об этом говорили неоднократно, при этом продолжая утверждать - это ни коим образом не делает поляков стороной конфликта. Что, конечно же, является абсолютной ложью.

"Это ещё один пример того, как целый ряд стран - членов североатлантического альянса повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт. Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа. Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это касается и немецких танков, которые уже поступают на Украину. Большинство жителей Германии с этим, конечно, не согласно и требуют прекратить поддерживать киевский режим. Однако их мнение канцлера, похоже, не интересует, подчеркнула лидер "Левой" парламентской группы в Бундестаге Амира Мухамед Али.

Сам Шольц, он тоже был в зале заседаний Бундестага, решил не дослушивать выступление оппонента и с легкой улыбкой на устах предпочёл удалиться. Слишком уж много к нему сейчас вопросов, на которые он не может дать ответ. Почему, например, Германия должным образом не ищет виновных в подрыве газопроводов. Какова роль Норвегии и США в данном теракте? Или почему Берлин при Шольце стал во всем подчинятся Вашингтону, где цели украинского конфликта, кстати, формулируют вполне четко.

Отсюда и прямой запрет для Киева вести какие-либо переговоры, из-за чего та же китайская мирная инициатива не нашла поддержки на Западе. А вот в Москве к ней отнеслись с интересом. И, возможно, детали данного плана лидеры России и Китая обсудят в ходе государственного визита лидера КНР, который состоится в начале следующей недели.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, в ходе данного визита Си Цзиньпина в Москву, который станет для него первым после переизбрания, будут обсуждаться вопросы экономического характера, а также военно-техническое сотрудничество России и Китая.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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