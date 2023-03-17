Новым регионам направят почти 190 млн рублей на "подъемные" для врачей

Это позволит привлечь более 250 медицинских работников

190 миллионов рублей направят в новые регионы на "подъемные" врачам, фельдшерам и акушерам, которые переедут туда работать в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Это позволит привлечь в Донецкую и Луганскую республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена.

Также премьер рассказал, что подписал постановление, согласно которому в ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводить только в отношении объектов, относящимся к категориям высокого риска. На заседании обсудили издержки сервисных компаний авиационной отрасли и подготовку к 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. В сражении, которое переломило ход войны, жители Сталинграда проявили невероятное мужество и силу духа.

"По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"