ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новым регионам направят почти 190 млн рублей на "подъемные" для врачей

18:24
  • пятница
  • 17 марта 2023

Это позволит привлечь более 250 медицинских работников

190 миллионов рублей направят в новые регионы на "подъемные" врачам, фельдшерам и акушерам, которые переедут туда работать в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Это позволит привлечь в Донецкую и Луганскую республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области не менее 250 врачей и медицинских работников среднего звена.

Также премьер рассказал, что подписал постановление, согласно которому в ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводить только в отношении объектов, относящимся к категориям высокого риска. На заседании обсудили издержки сервисных компаний авиационной отрасли и подготовку к 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. В сражении, которое переломило ход войны, жители Сталинграда проявили невероятное мужество и силу духа.

"По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Врач осматривает пациента
Врач осматривает пациента
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.