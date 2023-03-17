Путин и Си Цзиньпин договорились написать статьи об отношениях России и КНР

Китайского лидера ждут в Москве с очередным визитом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Как уточнил Ушаков, статьи выйдут 20 марта в "Жемин Жебао" и в "Российской газете". В них Владимир Путин и Си Цзиньпин выскажут свои оценки отношений между Россией и Китаем, это будет "важный сигнал накануне непосредственно переговоров".

Представитель Кремля подчеркнул, что между Путиным и Си Цзиньпином установился особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях. Ушаков напомнил, что лидеры двух государств встречались друг с другом в различных форматах уже около 40 раз, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД Китая рассказали, что визит Си Цзиньпина в Россию станет "визитом мира" и дружественной поездкой, которая позволит еще больше укрепить взаимное доверие между Пекином и Москвой.

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