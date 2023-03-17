ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Си Цзиньпин договорились написать статьи об отношениях России и КНР

15:40
  • пятница
  • 17 марта 2023

Китайского лидера ждут в Москве с очередным визитом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин опубликуют в прессе статьи о состоянии отношений между странами. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
Песков сообщил о переговорах Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

Как уточнил Ушаков, статьи выйдут 20 марта в "Жемин Жебао" и в "Российской газете". В них Владимир Путин и Си Цзиньпин выскажут свои оценки отношений между Россией и Китаем, это будет "важный сигнал накануне непосредственно переговоров".

Представитель Кремля подчеркнул, что между Путиным и Си Цзиньпином установился особый дружеский и доверительный характер в личных отношениях. Ушаков напомнил, что лидеры двух государств встречались друг с другом в различных форматах уже около 40 раз, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД Китая рассказали, что визит Си Цзиньпина в Россию станет "визитом мира" и дружественной поездкой, которая позволит еще больше укрепить взаимное доверие между Пекином и Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.