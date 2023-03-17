ЦБ отверг влияние финансовых проблем Запада на Россию

Авторы антироссийских санкций переживают не самые простые времена

Прямого влияния турбулентности на западных финансовых рынках на российскую экономику нет. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора подчеркнула, что ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики и повышает вероятность глобальной рецессии.

В целом внешние экономические условия несколько ухудшились, однако прямые негативные последствия для финансовой системы России из-за банковского кризиса за рубежом будут минимальны, цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее в Центробанке заявили, что в России текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, а инфляционные ожидания населения существенно снизились. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности.

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