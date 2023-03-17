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США изменили маршруты дронов после инцидента над Черным морем

16:27
  • пятница
  • 17 марта 2023

Американский беспилотник упал в Черное море 14 марта

Вашингтон изменил маршруты полета стратегических беспилотников после инцидента с дроном над Черным морем. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на данные трека полета.
Москва расценивает инцидент с американским беспилотником как провокацию

14 марта был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении Крымского полуострова. Транспондеры аппарата были выключены. Для его опознания в воздух поднялись российские Су-27. Дрон совершил резкий маневр, потерял высоту и упал в воды Черного моря. Российские истребители не вступали с ним в контакт и не применяли вооружение.

15 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море беспилотника. 17 марта министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков истребителей Су-27, которые сопровождали MQ-9 Reaper в Черном море.

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