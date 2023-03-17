Собянин: День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля

Мэр пригласил москвичей принять участие в мероприятиях

День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля. Об этом на своем персональном сайте объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пригласил москвичей на мероприятия, которые пройдут в честь юбилея столичного спорта.

"Знаменитые чемпионы проведут мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гостей ждут показательные выступления, паблик токи, а также концерт звезд российского шоу-бизнеса", - написал Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 году московский спорт отмечает свое 100-летие.

"Как это было, расскажет цикл документальных фильмов. Премьера первой картины - "Блестящий дебют" - состоится в самое ближайшее время", - рассказал Собянин.

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