Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании

В список — представители британских вооруженных сил и судейского корпуса

Россия внесла в стоп-лист еще 23 подданных Великобритании. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины", - объяснили в МИД.

В список попали представители британских вооруженных сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы.

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