Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании

В список — представители британских вооруженных сил и судейского корпуса
Россия внесла в стоп-лист еще 23 подданных Великобритании. Об этом сообщили в МИД нашей страны.
"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины", - объяснили в МИД.
В список попали представители британских вооруженных сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"