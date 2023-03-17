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Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Великобритании

16:49
  • пятница
  • 17 марта 2023

В список — представители британских вооруженных сил и судейского корпуса

Россия внесла в стоп-лист еще 23 подданных Великобритании. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины", - объяснили в МИД.

В список попали представители британских вооруженных сил, судейского корпуса и пенитенциарной системы.

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