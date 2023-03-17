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Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором

17:15
  • пятница
  • 17 марта 2023

Президент поздравил крымчан и россиян с годовщиной воссоединения Крыма и России

Владимир Путин поздравил всех россиян и крымчан с приближающейся годовщиной воссоединения России и Крыма. По словам главы государства, девять лет назад жители полуострова сделали "свой окончательный и исторический выбор - вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны".

Говоря о развитии полуострова, президент рассказал, что за прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля.

"Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок", - сказал Путин.

Президент добавил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер. Россия сделает все, чтобы пресечь угрозы, заверил Путин.

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