Собянин: Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник

С 2020 года в Москве уже благоустроены территории 78 медучреждений

Более 280 зон отдыха будет создано возле столичных поликлиник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приводим амбулаторный фонд к новому московскому стандарту - это не только строительство и ремонт медицинских учреждений, но и комфортные условия на прилегающих к ним пространствах", - написал Собянин, отметив, что к каждому объекту власти подходят индивидуально.

Кроме того, в 2023 году будут обустроены дорожки, установлены велопарковки, сделаны навесы для велосипедов и колясок, высажены многолетники и деревья.

С 2020 года в Москве уже благоустроены территории 78 медучреждений. Их озеленили, организовали больше 170 зон отдыха с лавочками и урнами, установили 222 велопарковки и 41 навес для колясок.

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